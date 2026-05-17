أمطار وغبار وتقلبات حرارية.. الأنواء الجوية تعلن تفاصيل طقس الأيام المقبلة

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، متوقعةً تساقطاً للأمطار وتصاعداً للغبار مع تقلبات ملحوظة في درجات الحرارة بين ارتفاع وانخفاض.

طقس يوم غد الاثنين (18 أيار 2026):

تشير الخرائط الجوية إلى أن الطقس سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما يكون غائماً في مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية أحياناً.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة (20-30 كم/س).

درجات الحرارة: ترتفع بشكل ملحوظ في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وترتفع ببضع درجات في المنطقة الشمالية.



طقس يوم الثلاثاء (19 أيار 2026):

يتحول الطقس إلى صحو مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما يكون غائماً في المنطقة الشمالية.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة (30-40 كم/س) مسببة تصاعداً للغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية.

درجات الحرارة: تنخفض ببضع درجات في المنطقة الوسطى، وتنخفض قليلاً في المنطقتين الشمالية والجنوبية.

الرؤية الأفقية: تتأثر لتصل إلى (3-5 كم) في الغبار.

طقس يوم الأربعاء (20 أيار 2026):

يكون الطقس غائماً جزئياً في عموم مناطق البلاد.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20 كم/س).

درجات الحرارة: ترتفع ببضع درجات في المنطقة الوسطى وقليلاً في المنطقة الشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في .

طقس يوم الخميس (21 أيار 2026):

يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما يكون غائماً في المنطقة الشمالية مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية أحياناً.

الرياح: جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20 كم/س).

درجات الحرارة: تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية، وترتفع ببضع درجات في المنطقة الجنوبية من البلاد.