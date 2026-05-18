خلال الساعات القادمة.. تحذير من موجة غبارية تضرب بغداد والمدن تباعاً

وأوضح الهيئة، ، في تصريح للوكالة الرسمية، أن الأقمار الاصطناعية رصدت بالفعل جبهة غبارية كثيفة غرب البلاد نتيجة نشاط عالٍ وحاد للرياح السطحية. وأكد أن الموجة في طريقها إلى العاصمة ونزولاً إلى باقي المحافظات تباعاً، مسببة تدنياً واضحاً وفجائياً في مدى الرؤية الأفقية.وحذّر الجابري "من اشتداد سرعة الرياح السطحية على مناطق واسعة من لتصل سرعة هباتها ما بين (80-90) كم/ ساعة، وأقل شدة متوقعة في باقي مدن وسط وجنوب البلاد بسبب انحدار ضغط عالٍ بتأثير منخفض جوي سطحي".وأضاف أنه "من المتوقع ان تهدأ سرعة الرياح خلال ساعات المساء والليل مع استمرار الغبار عالقاً في الأجواء".