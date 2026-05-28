طقس العراق.. توقعات بهطول أمطار خلال ساعات

وجاء في تقرير للهيئة، تشير التوقعات الى فرص لهطول زخات مطر رعدية خلال ساعات الليلة ونهار يوم غد الجمعة في مناطق متفرقة من مدن وسط وشمال البلاد.وأضاف التقرير "تترافق احيانا مع نشاط للسحب الركامية وحدوث البرق والرعد في بعض المناطق".أدناه نص تقرير الهيئة..