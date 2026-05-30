الأنواء الجوية تعلن درجات الحرارة لعموم المحافظات ليوم غدٍ الأحد

وذكر بيان للهيئة، أن "غداً الأحد سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم على العموم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى ومقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية".وتابع البيان، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأحد في جميع محافظات ، كالتالي: دهوك والسليمانية 29، 31، وكركوك 33، 35، 36، وكربلاء وديالى وواسط 37، الأشرف والديوانية وبابل 38، وميسان 39، والبصرة 40".وأضاف، أن "يوم الإثنين سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق".وأشار إلى، أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق".وذكر البيان، أن "الأربعاء القادم سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلاً في من البلاد".