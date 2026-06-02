احتمال حدوث ظاهرة الـ نينيو هذا الصيف يصل إلى 80%.. ما هي؟

وبحسب آخر تقرير للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، يهيئ الارتفاع الاستثنائي لدرجات حرارة مياه الظروف الملائمة لتشكل ظاهرة الـ نينيو التي "يُتوقَّع أن تؤثر على أنماط درجات الحرارة وهطول الأمطار على مستوى العالم".وأشارت إلى احتمال بنسبة 80% حدوث ظاهرة ال نينيو بين حزيران/يونيو وآب/أغسطس 2026.وأضافت المنظمة أن احتمال استمرار هذه الظاهرة حتى تشرين الثاني/نوفمبر أقلّه، تقارب أو تتجاوز 90%، متوقعةً ظاهرة متوسطة الشدة إن لم تكن قوية.بين أواخر نيسان/أبريل ومنتصف أيار/مايو، اقتربت درجات حرارة سطح البحر في الجزء الأوسط الشرقي من المحيط الهادئ الاستوائي من العتبات التي تميز هذه الظاهرة، وهو ارتفاع مدفوع بدرجات حرارة "مرتفعة بشكل استثنائي"، تتجاوز المعدلات الموسمية بأكثر من 6 درجات مئوية، بحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.وتتميز ظاهرة إل نينيو بارتفاع درجات حرارة سطح المياه في الهادئ الاستوائي وشرقه. وتحدث عادة كل سنتين إلى سبع سنوات، وتستمر من تسعة إلى اثني عشر شهرا.