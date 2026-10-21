"طقس العراق".. تحذير من سحب رعدية ورياح مثيرة للغبار

وأصدر في الهيئة تحديثاً جوياً أشار فيه إلى "تشكّل سحب ركامية رعدية في أجواء الأشرف، مصحوبة بأمطار متفاوتة الشدة ورياح هابطة تثير الغبار محلياً".

وأوضح التحديث أن "التأثيرات الجوية تتحرك باتجاه وجنوب وديالى وواسط، مع استمرار فرص الأمطار الرعدية في مناطق من الوسط والجنوب حتى صباح الخميس، فضلاً عن هطول زخات مطر رعدية في بعض مدن شمال البلاد".



ودعت الهيئة المواطنين إلى "توخي الحذر من الرياح الهابطة والصواعق الرعدية، لاحتمالية إثارة الغبار وانخفاض مدى الرؤية الأفقية".