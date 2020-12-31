تسجيل نتيجة ثقيلة في افتتاح دوري كرة الصالات النسوي

وشهدتْ مباراة الافتتاح حضور وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، والنائب علاء الدلفي، ورئيس الهيأة التطبيعية إياد بنيان، اسعد لازم، رافد عبد الامير، والامين العام للتطبيعية محمد فرحان، فضلا عن حضور رئيس واعضاء اللجنة النسوية.أحداث المباراة أشرت تفوقا واضحا وسيطرةً مطلقة للاعبات القوة الجوية، حيث تمكن من إنزال هزيمة قاسية بفريق بلادي بنتيجة (١٠-٠)، وكان الشوط الاول قد انتهى (٦-٠).