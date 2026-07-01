بينها إنجلترا وبلجيكا.. مواعيد مباريات اليوم في دور الـ32 من مونديال 2026

إنجلترا × جمهورية الديمقراطيةالساعة 19:00 بتوقيت العاصمةالملعب: مرسيدس-بنز ستاديوم – أتلانتاتدخل إنجلترا المباراة وهي تحمل صفة أحد أبرز المرشحين للقب، لكنها تصطدم بمنتخب الكونغو الديمقراطية الذي كتب إحدى أجمل قصص البطولة ببلوغه الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه، خلال مشاركته الثانية فقط في .يعتمد الإنجليز على وفرة النجوم والخبرة في المباريات الكبرى، لكن المنتخب الكونغولي أثبت أنه فريق منظم وسريع في التحولات الهجومية، ولا يخشى مواجهة الأسماء الكبيرة.× السنغالالساعة 23:00الملعب: لومين فيلد – سياتلواحدة من أكثر مباريات دور الـ32 توازنا على الورق.بلجيكا تسعى لاستعادة هيبتها العالمية والعودة إلى الأدوار المتقدمة، بينما يدخل السنغال اللقاء بثقة كبيرة بعد أداء دفاعي قوي وروح قتالية ميزت في البطولة.المباراة قد تحسم بتفاصيل صغيرة، فالفريقان يمتلكان السرعة والقدرة على استغلال الأخطاء، كما يتمتعان بخبرة في البطولات الكبرى.الساعة 03:00 فجرا (2 يوليو)الملعب: ليفايس ستاديوم –يلعب المنتخب الأمريكي أمام جماهيره بطموح مواصلة المشوار، لكنه يواجه منتخبا بوسنيا أثبت أنه لا يستسلم بسهولة، ونجح في بلوغ الأدوار الإقصائية بفضل شخصية قوية وانضباط تكتيكي.