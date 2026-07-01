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بينها إنجلترا وبلجيكا.. مواعيد مباريات اليوم في دور الـ32 من مونديال 2026

كأس العالم 2026

2026-07-01 | 02:55
بينها إنجلترا وبلجيكا.. مواعيد مباريات اليوم في دور الـ32 من مونديال 2026
107 شوهد


السومرية نيوز ـ رياضة

يدخل كأس العالم 2026 يومه الـ21 بـ3 مواجهات جديدة في دور الـ32، حيث تتزايد الضغوط على المنتخبات المرشحة التي لم يعد أمامها سوى خيار واحد الفوز أو العودة إلى الديار.



إنجلترا × جمهورية الكونغو الديمقراطية
الساعة 19:00 بتوقيت العاصمة بغداد
الملعب: مرسيدس-بنز ستاديوم – أتلانتا

تدخل إنجلترا المباراة وهي تحمل صفة أحد أبرز المرشحين للقب، لكنها تصطدم بمنتخب الكونغو الديمقراطية الذي كتب إحدى أجمل قصص البطولة ببلوغه الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه، خلال مشاركته الثانية فقط في كأس العالم.
يعتمد الإنجليز على وفرة النجوم والخبرة في المباريات الكبرى، لكن المنتخب الكونغولي أثبت أنه فريق منظم وسريع في التحولات الهجومية، ولا يخشى مواجهة الأسماء الكبيرة.

بلجيكا × السنغال
الساعة 23:00
الملعب: لومين فيلد – سياتل
واحدة من أكثر مباريات دور الـ32 توازنا على الورق.
بلجيكا تسعى لاستعادة هيبتها العالمية والعودة إلى الأدوار المتقدمة، بينما يدخل السنغال اللقاء بثقة كبيرة بعد أداء دفاعي قوي وروح قتالية ميزت مشواره في البطولة.
المباراة قد تحسم بتفاصيل صغيرة، فالفريقان يمتلكان السرعة والقدرة على استغلال الأخطاء، كما يتمتعان بخبرة في البطولات الكبرى.

الولايات المتحدة × البوسنة والهرسك
الساعة 03:00 فجرا (2 يوليو)
الملعب: ليفايس ستاديوم – سانتا كلارا

يلعب المنتخب الأمريكي أمام جماهيره بطموح مواصلة المشوار، لكنه يواجه منتخبا بوسنيا أثبت أنه لا يستسلم بسهولة، ونجح في بلوغ الأدوار الإقصائية بفضل شخصية قوية وانضباط تكتيكي.

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