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فيفا يفتح تحقيقا مع لاعبي الأرجنتين بسبب أحداث مونديال 2026

كأس العالم 2026

2026-07-30 | 01:45
فيفا يفتح تحقيقا مع لاعبي الأرجنتين بسبب أحداث مونديال 2026
233 شوهد

السومرية نيوز- رياضة
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فتح إجراءات تأديبية ضد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم وعدد من لاعبيه، على خلفية عدة انتهاكات مزعومة ارتكبت خلال منافسات بطولة كأس العالم 2026.

وجاء القرار على خلفية ما حدث عقب فوز الأرجنتين على إنجلترا في الدور نصف النهائي لمونديال 2026، بمدينة أتلانتا، حين قام بعض لاعبي منتخب "التانغو" برفع لافتة كتب عليها "جزر فوكلاند أرجنتينية"، في إشارة مباشرة إلى النزاع التاريخي بين البلدين حول سيادة الجزر.
وأكد الفيفا، في بيان رسمي له، أن استغلال المنافسات الرياضية للتعبير عن رسائل غير رياضية يعد انتهاكا صريحا للوائح الانضباط، مشيرا إلى أن الواقعة ليست الأولى، حيث سبق أن فرض غرامة قدرها 20 ألف جنيه إسترليني على الأرجنتين عام 2014 بسبب لافتة مماثلة قبل مباراة ودية أمام سلوفينيا.
ولم تقتصر الاتهامات على واقعة اللافتة فحسب، بل شملت قائمة طويلة من المخالفات خلال البطولة، من بينها هتافات وإيماءات تمييزية، وتأخر انطلاق المباريات، وإخفاقات في تطبيق بروتوكولات الأمن والسلامة، بالإضافة إلى رسائل غير لائقة صادرة عن الفريق وجماهيره، وإلقاء مقذوفات من المدرجات في أكثر من مباراة.
كما امتد التحقيق ليشمل أحداث المباراة النهائية التي خسرتها الأرجنتين أمام إسبانيا بهدف وحيد، بعد الوقت الإضافي للقاء على ملعب "نيويورك نيوجيرسي" في الولايات المتحدة، وقد اندلع شجار عقب صافرة النهاية، بعدما دفع لاعب الوسط الأرجنتيني لياندرو باريديس لاعب إسبانيا جافي أرضا، قبل أن يقتحم بدلاء المنتخب الإسباني أرض الملعب للاحتفال.
ويخضع الثنائي الأرجنتيني لياندرو باريديس وناويل مولينا للتحقيق بدعوى الاعتداء على لاعبي منتخب إسبانيا رودري وإريك غارسيا، وفقا للائحة الانضباط الخاصة بـ"فيفا"، فيما تمتد التحقيقات أيضا إلى روبرتو أيالا، مساعد مدرب منتخب الأرجنتين.
ويواجه باريديس ثلاث تهم بالاعتداء، فيما يواجه زميله ناهويل مولينا تهمتين، بينما يواجه كل من مولينا وتياغو ألمادا والحكم السابق وعضو الجهاز الفني روبرتو أيالا، بالإضافة إلى جافي، تهمة واحدة تتعلق بسلوك غير رياضي.
واختتم الفيفا بيانه بالتأكيد على أنه "وفقا لقانون الانضباط، أُتيحت الفرصة للمتهمين لعرض موقفهم، وبعد ذلك ستصدر لجنة الانضباط قرارها في الوقت المناسب".
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