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3 مدربين كبار على طاولة العراق لخلافة غراهام أرنولد

كأس العالم 2026

2026-07-26 | 13:56
3 مدربين كبار على طاولة العراق لخلافة غراهام أرنولد
4,282 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
يبدو أن الاتحاد العراقي لكرة القدم بات أمام خيارات جديدة بشأن القيادة الفنية لمنتخب العراق، بعدما تعثرت مفاوضاته مع الأسترالي غراهام أرنولد لتجديد عقده عقب نهاية مشاركة أسود الرافدين في كأس العالم.

وكان الاتحاد العراقي يرغب في استمرار أرنولد على رأس الجهاز الفني رغم خروج المنتخب من دور المجموعات، إلا أن المفاوضات التي جرت خلال الفترة الماضية لم تسفر عن اتفاق نهائي بين الطرفين.
وشكل الاتحاد لجنة خاصة للتفاوض مع المدرب الأسترالي وترتيب جميع التفاصيل المتعلقة بتجديد عقده، خاصة أن عقد أرنولد البالغ من العمر 62 عامًا انتهى رسميًا مع ختام مشوار العراق في المونديال.
ومع وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، بدأ الاتحاد العراقي في دراسة عدد من البدائل المطروحة لتولي المسؤولية الفنية، وتبرز من بينها ثلاثة أسماء كبيرة، يأتي في مقدمتها الإسباني تشافي هيرنانديز والمغربي وليد الركراكي، إلى جانب العراقي عدنان حمد.
تشافي.. تجربة أوروبية ونجاح في قطر
يأتي اسم تشافي هيرنانديز ضمن الخيارات التي يمكن أن تجذب اهتمام الاتحاد العراقي، خاصة أن المدرب الإسباني لا يرتبط حاليًا بتجربة تدريبية منذ رحيله عن برشلونة.
ويمتلك تشافي خبرة سابقة في الكرة العربية، بعدما تولى تدريب السد القطري ونجح خلال تجربته هناك في تحقيق عدة ألقاب، قبل الانتقال إلى برشلونة لخوض تجربته التدريبية الأبرز حتى الآن.
وقاد تشافي برشلونة في 143 مباراة، حقق خلالها 91 انتصارًا مقابل 23 تعادلًا و29 هزيمة، كما نجح في قيادة الفريق للتتويج بلقب الدوري الإسباني.
ويبلغ تشافي 46 عامًا، ويمتلك في رصيده 8 ألقاب كمدرب، من بينها 6 ألقاب حققها خلال فترته مع السد القطري، الذي قاده في 96 مباراة.
ويمثل تولي منتخب العراق تحديًا مختلفًا بالنسبة إلى تشافي، خاصة أن المهمة لن تكون مرتبطة بإدارة نادٍ يوميًا، وإنما ببناء منتخب قادر على المنافسة وتحقيق نتائج قوية في الاستحقاقات المقبلة.
وليد الركراكي.. المرشح صاحب الخبرة الدولية
يبرز وليد الركراكي باعتباره أحد أكثر المدربين الذين يمكن أن يحظوا باهتمام الاتحاد العراقي، بعدما تحول إلى واحد من أبرز الأسماء التدريبية في الكرة العربية خلال السنوات الأخيرة.
وارتفعت أسهم المدرب المغربي بصورة كبيرة بعد قيادته منتخب بلاده إلى المركز الرابع في كأس العالم 2022، في إنجاز تاريخي جعل المغرب أول منتخب إفريقي يبلغ الدور نصف النهائي في تاريخ المونديال.
ويمتلك الركراكي أرقامًا قوية خلال تجربته مع المنتخب المغربي، إذ قاده في 49 مباراة، حقق خلالها 37 انتصارًا مقابل 8 تعادلات و4 هزائم فقط.
ولا تقتصر إنجازات الركراكي على تجربته الدولية، إذ سبق له قيادة الوداد المغربي للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، كما فاز معه بالدوري المغربي، وحقق لقب الدوري المغربي أيضًا مع الفتح الرباطي.
وخاض الركراكي تجربة في الكرة القطرية مع الدحيل، وتمكن خلالها من التتويج بلقب الدوري، ليجمع بذلك بين الخبرة في الكرة العربية والعمل على مستوى المنتخبات.
ويمثل التعاقد معه خيارًا قويًا بالنسبة إلى العراق، خصوصًا أن المدرب المغربي يمتلك خبرة في التعامل مع البطولات الكبرى، إلى جانب معرفته الجيدة بأجواء الكرة العربية.
عدنان حمد.. الخيار العراقي
أما الاسم الثالث في القائمة فيحمل طابعًا مختلفًا، بعدما ظهر العراقي عدنان حمد ضمن الخيارات المطروحة، ليكون المدرب المحلي الوحيد بين الأسماء الثلاثة.
ويمتلك حمد خبرة طويلة مع المنتخبات والأندية، كما سبق له تولي تدريب منتخب العراق في أكثر من ولاية، إلى جانب تجربته مع منتخب الأردن وعدد من الأندية العربية.
ويعد الفيصلي الأردني من أبرز المحطات في مسيرته التدريبية، بعدما قاده لتحقيق لقب كأس الاتحاد الآسيوي، كما حقق نجاحات مع الزوراء العراقي وتوج معه بلقبي الدوري.
ويمتلك حمد معرفة كبيرة بالكرة العراقية وطبيعة اللاعبين المحليين، وهو ما قد يمنحه أفضلية في حال قرر الاتحاد العودة إلى خيار المدرب العراقي.
وبينما لا تزال إمكانية عودة المفاوضات مع غراهام أرنولد قائمة ما لم يتم الإعلان رسميًا عن انتهاء الاتصالات بين الطرفين، فإن دخول أسماء بحجم تشافي والركراكي وعدنان حمد إلى دائرة الخيارات يعكس استعداد الاتحاد العراقي لكل السيناريوهات.
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