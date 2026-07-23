بعد مونديال 2026.. تعرف على أغلى نجوم كرة القدم في العالم

وشمل التحديث 99 لاعبا من أبرز نجوم مونديال 2026، حيث تصدر النجمان لامين جمال لاعب منتخب إسبانيا وإيرلينغ مهاجم منتخب القائمة بقيمة سوقية قياسية.وبحسب التقييمات الجديدة، وصلت القيمة السوقية لكل من جمال وهالاند إلى نحو 220 مليون يورو، ليحطما الرقم القياسي العالمي لقيمة اللاعبين، كما ارتفعت قيمة كل منهما بمقدار 20 مليون يورو خلال منافسات المونديال.قدم المهاجم النرويجي بطولة تاريخية، بعدما قاد منتخب بلاده إلى ربع النهائي قبل الخروج أمام إنجلترا بنتيجة 2-1.وسجل هالاند 7 أهداف وصنع هدفا في 5 مباريات، ليرفع رصيده الدولي إلى 62 هدفا في 52 مباراة مع منتخب النرويج، بمعدل تهديفي مذهل، ليؤكد مكانته كواحد من أفضل مهاجمي العالم.ورغم أن أرقام لامين جمال في البطولة لم تكن استثنائية من حيث الأهداف، بعدما سجل هدفا واحدا وصنع آخر خلال 8 مباريات، فإن موهبته الكبيرة وإنجازاته رغم صغر سنه رفعت قيمته السوقية إلى مستوى قياسي.وقال منسق القيمة السوقية في الموقع توبياس كروغر إن جمال "أكد مكانته كأكبر موهبة في العالم"، مشيرا إلى أن إنجازاته في هذا العمر تتجاوز ما حققه في نفس المرحلة العمرية.حل النجم الفرنسي في المركز الثالث بقيمة سوقية بلغت 200 مليون يورو، رغم تقديمه بطولة رائعة بتسجيله 10 أهداف وصناعة هدفين، وحصوله على الحذاء الذهبي للمونديال.ورفع مبابي قيمته السوقية بمقدار 20 مليون يورو، لكنه لم يتمكن من تجاوز هالاند وجمال بعد خسارة أمام إسبانيا.وشهد التحديث دخول عدد من اللاعبين إلى قائمة أصحاب القيمة السوقية التي تتجاوز 100 مليون يورو، أبرزهم:الإسباني : ارتفعت قيمته إلى 100 مليون يورو.الأرجنتيني إنزو فرنانديز: وصل إلى 100 مليون يورو.الإنجليزي : ارتفعت قيمته إلى 110 ملايين يورو.الإنجليزي روجرز: ارتفعت قيمته إلى 110 ملايين يورو.وشهد مونديال 2026، الذي أقيم في وكندا والمكسيك، مشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، قبل أن يتوج المنتخب الإسباني باللقب بعد فوزه على في النهائي بهدف نظيف سجله في الدقيقة 106.