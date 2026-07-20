الفيفا يفتح تحقيقًا ضد لاعبي الأرجنتين

وتوجت إسبانيا بلقب كأس العالم
2026، إثر فوز صعب على الأرجنتين
بنتيجة 0/1، بعد اللجوء
للأشواط الإضافية.
وشهدت نهاية المباراة اشتباكات بين لاعبي الأرجنتين وإسبانيا، وامتدت إلى ما بعد صافرة الحكم.
تحقيق تأديبي
أفادت سكاي سبورتس نيوز بأن الفيفا
سيفتح تحقيقًا تأديبيًا في الحوادث التي تورط فيها عدد من لاعبي المنتخب الأرجنتيني بعد نهائي كأس
العالم ضد إسبانيا.
وسيراجع الاتحاد تقارير الحكام ولقطات المباراة قبل اتخاذ قرار بشأن فرض عقوبات.
ومن بين الحوادث التي سيتم التحقيق فيها، يبرز طرد لياندرو باريديس
لسوء السلوك بعد صافرة النهاية؛ إثر تورطه في شجار مع لاعبين إسبان خلال احتفالات التتويج، وعلى رأسهم غافي.
كما سيُجرى تحقيق في تصرفات ناهويل مولينا، الذي حرّض رودري
على لكمة خلال الاحتفال، وتورط المدرب المساعد روبرتو
أيالا المزعوم في المشاجرات بدفعه داني أولمو
.
إضافةً إلى الاشتباكات، سيقيّم الفيفا سلوك الوفد الأرجنتيني خلال مراسم تسليم الكأس، فقد أدار عدد من اللاعبين ظهورهم بينما رفعت إسبانيا كأس العالم، وهي لفتة أثارت جدلًا واسعًا.
في الوقت الحالي، لم يُعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم
(الفيفا) عن أي عقوبات محتملة، وسينتظر استكمال الإجراءات التأديبية قبل إصدار قرار رسمي، في غضون عدة أسابيع.