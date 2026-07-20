مشهد مثير للجدل.. كوكوريا يضع لقب كأس العالم في "كيس" (فيديو)

وأظهر المقطع، كوكوريا وهو يضع الكأس الثمين داخل كيس بلاستيكي عادي، في مشهد أثار استغراب المتابعين وجماهير كرة القدم حول العالم، الذين اعتبروا تصرفه "استخفافاً" بقيمة اللقب الذي يمثل حلم أي لاعب في مسيرته الكروية.ولم يوضح اللاعب أو حتى الآن الأسباب التي دفعته للتعامل مع الكأس بهذه الطريقة، إلا أن الفيديو لا يزال يتصدر التريند وسط انتقادات واسعة لتصرف نجم المنتخب الإسباني.