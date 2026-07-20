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مشهد مثير للجدل.. كوكوريا يضع لقب كأس العالم في "كيس" (فيديو)
ترندات
السومرية نيوز – رياضة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، مقطع فيديو "غريب" ومثير للجدل للاعب المنتخب الإسباني مارك كوكوريا، وهو يتعامل مع لقب كأس العالم بطريقة غير مألوفة.
2026-07-20 | 07:26
2026-07-20T07:26:27+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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مشهد مثير للجدل.. كوكوريا يضع لقب كأس العالم في "كيس" (فيديو)
345 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، مقطع فيديو "غريب" ومثير للجدل للاعب المنتخب الإسباني مارك كوكوريا، وهو يتعامل مع لقب
كأس العالم
بطريقة غير مألوفة.
وأظهر المقطع، كوكوريا وهو يضع الكأس الثمين داخل كيس بلاستيكي عادي، في مشهد أثار استغراب المتابعين وجماهير كرة القدم حول العالم، الذين اعتبروا تصرفه "استخفافاً" بقيمة اللقب الذي يمثل حلم أي لاعب في مسيرته الكروية.
ولم يوضح اللاعب أو
الاتحاد الإسباني
حتى الآن الأسباب التي دفعته للتعامل مع الكأس بهذه الطريقة، إلا أن الفيديو لا يزال يتصدر التريند وسط انتقادات واسعة لتصرف نجم المنتخب الإسباني.
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كوكوريا يضع لقب كأس العالم في "كيس" (فيديو)
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