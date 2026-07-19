بالفيديو.. كتاكيت تقطع شارعا رئيسيا قرب بغداد

وقال المصدر لـ ، ان "سيارة تحمل مجموعة من الافراخ (الكتاكيت) تعرضت لحادث انقلاب على الطريق المؤدي من قضاء الى ، ما ادى الى إلحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".واضاف ان "ذلك ادى الى تناثر الافراغ (الكتاكيت) في الشارع العام، الامر الذي ادى الى ايقاف حركة سير المركبات".