جريمة "البلديات" تهز بغداد.. ذبح شاب بسبب خلاف في "ملعب كرة قدم" (فيديو)

وبحسب إفادة والد الضحية، فإنه كان أول من وصل إلى مكان الحادث ليجد ابنه غارقاً في دمائه، حيث تعرض لعملية "ذبح" في الرقبة، بالإضافة إلى 6 طعنات متفرقة في الظهر واليد.وأوضح مقربون من الضحية أن أربعة أشخاص، بينهم قاصرون (بعمر 17 عاماً)، قاموا بملاحقة "حيدر" في الشارع حاملين "قامات"، حيث اعتدوا عليه بوحشية ومثلوا بجثته قبل أن يلوذوا بالفرار.وفي سياق التحقيقات الأولية، تبين أن الجريمة جاءت نتيجة خلاف بسيط نشب داخل ملعب لكرة القدم، حيث استغل الجناة التواجد في الشارع العام لتنفيذ اعتداءهم.وفي غضون ذلك، وجه والد الضحية نداء استغاثة عبر " " إلى الجهات الأمنية المختصة، معبراً عن استيائه من "تأخر التحرك الأمني" لضبط الجناة. وأكد الأب في حديثه: "أنا رجل أصبر الناس وأقول لهم إن الدولة قوية، لكنني اليوم في قلب ولا أشعر بالأمان على نفسي أو عائلتي"، مطالباً السلطات بالتدخل الفوري لإنصاف ابنه ومحاسبة القتلة.