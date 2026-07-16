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22 بين متوفي ومصاب.. ذوو ضحايا حادث البصرة يحمّلون المعنيين بالخدمات المسؤولية ويطالبون بمحاسبة المتسبب
بالفيديو
حمّل ذوو ضحايا حادث الدهس الذي أودى بحياة 9 أشخاص وأصاب 13 آخرين في محافظة البصرة، اليوم الخميس، الحكومة مسؤولية تكرار الحوادث المرورية، منتقدين سوء البنية التحتية للشوارع وضعف إجراءات السلامة، طالبوا بمحاسبة المتسبب بالحادث.
2026-07-16 | 16:48
2026-07-16T16:48:30+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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22 بين متوفي ومصاب.. ذوو ضحايا حادث البصرة يحمّلون المعنيين بالخدمات المسؤولية ويطالبون بمحاسبة المتسبب
450 شوهد
حمّل ذوو ضحايا حادث الدهس الذي
أودى
بحياة 9 أشخاص وأصاب 13 آخرين في
محافظة البصرة
، اليوم الخميس، الحكومة مسؤولية تكرار الحوادث المرورية، منتقدين سوء البنية التحتية للشوارع وضعف إجراءات السلامة، طالبوا بمحاسبة المتسبب بالحادث.
وحصلت
السومرية
على فيديو لذوي الضحايا أمام دائرة الطب العدلي لتوديع جثامين ذويهم وسط أجواء من الحزن، فيما طالبوا الجهات المعنية باتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
وقال
ياسر عمار
، عم أحد الضحايا، إن “ضحايا الحوادث باتوا أكثر من ضحايا الإرهاب”، مشيراً إلى أن “الشوارع غير منظمة، فضلاً عن السرعة الزائدة وعدم جاهزية الطرق”.
من جانبه، دعا
سعدون
ساجد، وهو أحد أقارب الضحايا، إلى إنزال أقسى العقوبات بحق المتسبب بالحادث"، مؤكداً أن “تكرار هذه الحوادث يستوجب إجراءات رادعة حتى لا تتكرر المأساة”.
بدوره، قال
رحمن
النجدي، عم أحد الضحايا، إن الأهالي “يعيشون معاناة يومية بسبب الحوادث”، عازياً ذلك إلى “الفساد المالي والإداري، وسوء الطرق، وغياب
كاميرات
المراقبة والمطبات المرورية”.
كما طالب
قاسم محمد
، وهو أحد أقارب الضحايا، محافظ
البصرة
بإنشاء طريق خاص بالزائرين المتوجهين إلى
كربلاء
، داعياً
مديرية المرور
إلى تنظيم حركة السير وفتح الطرق أمام الزوار.
وكان حادث الدهس قد وقع فجر الخميس على الطريق الذي يسلكه الزائرون المتوجهون إلى
محافظة كربلاء
لإحياء مراسم الزيارة الأربعينية، بعد أن فقد سائق مركبة السيطرة على سيارته، فيما أفادت تقارير إعلامية بأنه كان يقودها تحت تأثير الكحول.
وأعلنت
وزارة الصحة العراقية
أن الحصيلة النهائية للحادث بلغت 9 وفيات و13 إصابة، مبينة أن 8 مصابين ما زالوا يتلقون العلاج، بينهم حالة حرجة، فيما أعلنت
محافظة البصرة
الحداد لمدة ثلاثة أيام
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