وقال خلال الجلسة إن ما يجري “تصرف لا يليق بالمجلس ويشبه أجواء الروضة وليس البرلمان”.من جانبه، رد النائب العيس على حديث ، معتبراً أن ما صدر عنه غير مناسب، مطالباً إياه بالاعتذار عن العبارة التي استخدمها.