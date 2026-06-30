استرداد 19 مليار تعود للخطوط الجوية.. فيديو

تمكنت بقضايا النزاهة في من استرداد مبلغ قدره تسعة عشر مليار دينار عراقي تعود للخطوط الجوية العراقية.

وذكر الاعلى في بيان أن عملية استرداد المبلغ جرت في إطار التحقيقات الخاصة بقضية فساد تتعلق بالتلاعب بكشوفات إيداع مبالغ مالية تخص .