اتفاق مرتقب بشأن مضيق هرمز.. ما أبرز البنود؟

• اتفاق مؤقت لمدة 60 يومًا قابل للتمديد• تعليق فرض الرسوم والضرائب على السفن طوال مدة الاتفاق• إزالة الألغام البحرية من المسار الأوسط خلال 30 يومًاالسفن المتجهة إلى تعبر عبر المياه الإيرانيةالسفن المغادرة نحو تعبر عبر المياه العُمانية بالتنسيق مع الجانب الإيرانيبعد إزالة الألغام، يُخصص المسار الأوسط لحركة السفن ضمن اتفاق دائم يجري التفاوض عليه بين عُمان وإيران