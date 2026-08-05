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اتفاق مرتقب بشأن مضيق هرمز.. ما أبرز البنود؟

بالفيديو

2026-08-05 | 06:27 2026-08-05T06:27:34+00:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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اتفاق مرتقب بشأن مضيق هرمز.. ما أبرز البنود؟

المصدر:
السومرية
212 شوهد

اقتراب واشنطن وطهران ومسقط من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز.

أبرز البنود
• اتفاق مؤقت لمدة 60 يومًا قابل للتمديد
• تعليق فرض الرسوم والضرائب على السفن طوال مدة الاتفاق
• إزالة الألغام البحرية من المسار الأوسط خلال 30 يومًا

مسارات الملاحة
السفن المتجهة إلى الخليج تعبر عبر المياه الإيرانية
السفن المغادرة نحو بحر العرب تعبر عبر المياه العُمانية بالتنسيق مع الجانب الإيراني

ماذا بعد؟
بعد إزالة الألغام، يُخصص المسار الأوسط لحركة السفن ضمن اتفاق دائم يجري التفاوض عليه بين عُمان وإيران
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