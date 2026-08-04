أزمة دواء تخنق مستشفيات الأنبار.. فيديو

شح المستلزمات الطبية في المستشفيات الحكومية يفاقم معاناة السكان المحليين.

تتفاقم معاناة المواطنين في جراء نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية داخل المستشفيات الحكومية وسط اتهامات للجهات المعنية بتوفير الأدوية بالتلكؤ في التجهيز ومطالبات شعبية عاجلة بالتدخل لإنقاذ المنظومة الصحية من الإنهيار.