طالبات المهني في الأنبار يحتججن على "تصفير" الدرجات ويطالبون بفتح الدفاتر الامتحانية

وقالت الطالبة في إعدادية المهنية، شيماء ماجد، في حديث لـ ، "معدلاتي ودرجاتي العامة في بقية المواد تتجاوز 98%، لكنني تفاجأت بتسجيل نتيجة صفر في ثلاث مواد امتحانية، وهي حالة لم أتعرض لها طوال مسيرتي الدراسية"، مشيرة إلى أن "نحو 150 طالبة في ، فضلاً عن حالات مشابهة في محافظات أخرى، تعرضن لعملية التصفير نفسها، مما يدعونا للمطالبة العاجلة بفتح الدفاتر الامتحانية ومراجعتها".من جانبها، أكدت الطالبة قاسم، أن "النتائج جاءت بدرجة صفر في مادتي الرياضيات والإنكليزي، وهو ظلم واضح لا يقتصر على بل يمتد لمناطق متفرقة".وطالبت، والجهات المعنية بـ "إعادة تصحيح دفاتر المواد المشار إليها، لضمان عدم ضياع جهودهن وتعب سنوات الدراسة، لا سيما وأن الأسئلة كانت سهلة والنتائج المتوقعة كانت بدرجات عالية جداً".