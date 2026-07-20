مصدر لـ السومرية": لا صحة لوفاة النائب زياد الجنابي

نفى مصدر مطلع، مساء الاثنين، وفاة النائب داخل المعتقل.

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "الأنباء التي اشارت الى وفاة النائب داخل المعتقل غير صحيحة تماما".

وكانت أنباء أشارت الى تعرض النائب زياد الجنابي الى أزمة صحية داخل المعتقل ووفاته فيما بعد.