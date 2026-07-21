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رسبت في الامتحانات النهائية ورمت نفسها من الطابق الثالث في بغداد

محليات

2026-07-21 | 02:40
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
رسبت في الامتحانات النهائية ورمت نفسها من الطابق الثالث في بغداد
974 شوهد

السومرية نيوز – محلي
افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بإصابة فتاة اثناء محاولتها الانتحار برمي نفسها من الطابق الثالث بمجمع بسماية في بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "فتاة تولد 2007 اقدمت على رمي نفسها من الطابق الثالث في احد العمارات ضمن مجمع بسماية السكني ببغداد بدافع الانتحار بسبب رسوبها في الامتحانات الجامعية".
وأضاف ان "ذلك اسفر عن اصابتها برضوض في انحاء مختلفة من الجسم"، مشيرا الى انه "تم نقلها الى المستشفى لتلقي العلاج".
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