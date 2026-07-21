رسبت في الامتحانات النهائية ورمت نفسها من الطابق الثالث في بغداد

وقال المصدر لـ ، ان "فتاة تولد 2007 اقدمت على رمي نفسها من الطابق الثالث في احد العمارات ضمن مجمع بسماية السكني ببغداد بدافع الانتحار بسبب رسوبها في الامتحانات الجامعية".وأضاف ان "ذلك اسفر عن اصابتها برضوض في انحاء مختلفة من الجسم"، مشيرا الى انه "تم نقلها الى المستشفى لتلقي العلاج".