إليكم المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي ليوم غد

وقال في بيان ورد للسومرية نيوز، انه " تقرر تعطيل الدوام الرسمي لكافة الدوائر باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية.إلى ذلك اكد، إعلام في بيان للسومرية نيوز، أن " الأشرف، قرر برئاسة ، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاربعاء 22/7/2026 ".بدوره أعلن في بيان ورد للسومرية نيوز: "تعطيل الدوام الرسمي الأربعاء المقبل بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسن (عليه السلام)".