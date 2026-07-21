جمع تواقيع نيابية لاستثناء موظفين ومتعاقدين من التقاطع الوظيفي في القبول بالدراسات العليا

وبحسب الوثيقة، فإن الطلب يشمل الموظفين والمتعاقدين الذين استكملوا إجراءات التقديم وأدوا التنافسي قبل صدور التعميم الخاص بقرار (II) لسنة 2026 المعدل بالقرار رقم (40) لسنة 2026، وما تبعه من تعليمات صادرة عن .وطالب النواب بمخاطبة رئيس لإعادة عرض الملف على مجلس الوزراء، بهدف إصدار استثناء انتقالي للعام الدراسي 2026-2027 يتيح لوزارة معالجة أوضاع هذه الشريحة.ويقضي المقترح بأن يقتصر الاستثناء على المتقدمين الذين استوفوا شروط النجاح والمفاضلة العلمية، وأن يكون ضمن الطاقة الاستيعابية أو على قناة النفقة الخاصة عند الاقتضاء، من دون تحميل العامة أي أعباء مالية إضافية.كما اشترط المقترح حصول المتقدم على موافقة أصولية أو كتاب عدم ممانعة من دائرته، ومنحه إجازة بدون راتب أو تفرغاً قانونياً يغطي مدة الدراسة، مع التأكيد على أن الاستثناء لا يترتب عليه أي حق أو وظيفي تلقائي، وأن تخضع جميع الإجراءات والآثار القانونية للتشريعات والقرارات النافذة.