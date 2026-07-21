القائد العام للقوات المسلحة يجري تغييرات في المناصب الأمنية والعسكرية ويكلف شغاتي وكيلاً للاستخبارات

وذكرت المصادر لـ ، أن القائد العام للقوات المسلحة كلف الفريق بمنصب وكيل لشؤون الاستخبارات، فيما تم تكليف الفريق مستشاراً أمنياً لرئيس الوزراء.وأضافت أن التغييرات شملت تعيين مديراً لمكتب القائد العام للقوات المسلحة، إلى جانب إحالة الفريق ماهر، وكيل الاستخبارات، على التقاعد.