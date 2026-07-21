نائب يحذر من انتهاكات تطال عمال القطاع الخاص ويدعو لتشديد الرقابة على أصحاب العمل

وقال في مؤتمر صحفي، حضره مراسل ، إن بعض العاملين يواجهون ساعات عمل طويلة تتجاوز الحدود القانونية، مقابل أجور متدنية، فضلاً عن غياب الضمانات الصحية والاجتماعية وعدم التمتع بحقوق الإجازات، مبيناً أن بعض أصحاب العمل يلجأون إلى استقطاع أجور أيام الإجازات من الرواتب.وأضاف أن هذه الممارسات تتعارض مع ، داعياً والجهات الرقابية إلى تفعيل أحكام القانون وتشديد الرقابة على القطاع الخاص لضمان الالتزام بساعات العمل والإجازات السنوية والمرضية وحقوق .وشدد الكعبي على أهمية اعتماد حد أدنى عادل للأجور، وتسجيل جميع العاملين في الضمان الاجتماعي، بما يضمن حصولهم على حقوقهم التأمينية والصحية.