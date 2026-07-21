أربيل.. الدفاعات الجوية في القنصلية الأميركية تتصدى لـ3 مسيرات

وقال المصدر لـ ، إن "الدفاعات الجوية في القنصلية الأميركية في تصدت لثلاث طائرات مسيّرة حاولت التقرب من مبنى القنصلية".وأضاف، أن "المنظومات الدفاعية تمكنت من إسقاط المسيّرات قبل وصولها إلى هدفها"، ولم يذكر المصدر مزيداً من التفاصيل.