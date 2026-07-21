شمول قرابة (11) ألف منتسب في الداخلية ببرامج محو الأمية

وذكر بيان للوزارة ورد لـ ان "وزير التربية ورئيس لمحو الامية ، اعلن شمول قرابة (11) ألف منتسب من منتسبي ببرامج محو الأمية، خلال المؤتمر الأول الذي نظمه الجهاز التنفيذي لمحو الأمية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ، بحضور وكالة حسين ، والوكيل الفني حسين صبري والوكيل الاداري محمد ضايع ، ورئيس الجهاز التنفيذي لمحو الأمية مزاحم جاسم ، ومدير حفظي حميد ، وعدد من القيادات التربوية والأمنية، في مبنى الوزارة".وأكد الجبوري أن "البرنامج يجسد الشراكة المؤسسية بين وزارتي التربية والداخلية، ويهدف إلى تمكين المنتسبين علمياً عبر افتتاح مراكز لمحو الأمية داخل مقرات وزارة الداخلية، وإجراء اختبارات لتحديد المستوى العلمي للمشمولين، فيما تتولى توفير المناهج والملاكات التعليمية والإدارية والإشراف التربوي، من دون أن يترتب على تنفيذ البرنامج أي أعباء مالية إضافية على الدولة".ولفت الجبوري إلى "استعداد وزارة التربية لتوسيع برامج محو الأمية لتشمل منتسبي الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية في القضاء على الأمية"، معربا عن "تطلعه إلى أن تكون وزارة الداخلية أول مؤسسة حكومية تعلن خلوها من الأمية، تمهيدا لتعميم التجربة على مستوى مؤسسات الدولة".من جانبه، أوضح وزير الداخلية وكالة حسين العوادي أن "الوزارة سخرت إمكاناتها لإنجاح البرنامج، عبر تزويد الجهاز التنفيذي لمحو الأمية بالإحصاءات الدقيقة للمشمولين، وتهيئة المراكز التعليمية، وتوفير التسهيلات اللازمة والحماية للملاكات التربوية، واصفا التعاون مع وزارة التربية بأنه نموذج للتكامل بين مؤسسات الدولة في تنفيذ البرامج الوطنية".واختتم البيان ان "المؤتمر استهل بعزف ، وقراءة سورة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء ، وتخلله عرض فيلمين وثائقيين عن الجهاز التنفيذي لمحو الأمية وقيادة ، إلى جانب جلسة حوارية خصصت لمناقشة آليات تنفيذ البرنامج، قبل أن يُختتم بإعلان التوصيات وتبادل الدروع التكريمية بين الجانبين".