عودة الرحلات الجوية في مطار أربيل

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، بعودة الرحلات الجوية في بعد توقف مؤقت.

​

وقال المصدر في حديث لـ ، "عودة الرحلات الجوية في بعد توقف بشكل مؤقت".

وكان مصدر أمني أفاد، مساء الثلاثاء، بتوقف الرحلات في .

وأفاد مصدر، اليوم الثلاثاء، بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة للقنصلية الأميركية في تمكنت من اعتراض ثلاث طائرات مسيّرة حاولت الاقتراب من محيط القنصلية.