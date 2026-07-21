الشكوك تفتح أبواب التحقيق.. مصرع فتاة بصعقة كهربائية داخل منزلها

وقال المصدر لـ ، إن "فتاة من مواليد 1997 لقيت مصرعها نتيجة تعرضها إلى صعقة كهربائية داخل منزلها ضمن منطقة حي أور".وأضاف، أن "خبير الأدلة الجنائية وجّه بفتح تحقيق في الحادث، بعد تسجيله شكوكاً بشأن ملابساته، للوقوف على أسباب الوفاة والتحقق من تفاصيلها".