توقف الرحلات في مطار أربيل الدولي

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، بتوقف الرحلات في .

وقال المصدر في حديث لـ ، "توقف الرحلات الجوية في بشكل مؤقت".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الثلاثاء، بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة للقنصلية الأميركية في تمكنت من اعتراض ثلاث طائرات مسيّرة حاولت الاقتراب من محيط القنصلية.