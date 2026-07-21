اصدر توجيهاً يخص "طريق التنمية".. الزيدي عن زيارته لتركيا: ستشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم

وذكر بيان لمكتبه، ان "رئيس ، علي فالح استقبل اليوم الثلاثاء، وزير النقل والبنية التحتية في الجمهورية التركية، السيد ، والوفد المرافق له".وأكد رئيس مجلس الوزراء "عمق العلاقات التي تجمع وتركيا، وما تستند إليه من مصالح ومشتركات عديدة، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين".وأشار إلى أن "زيارته المرتقبة إلى الجمهورية التركية ستشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم التي من شأنها توسيع آفاق التعاون الثنائي في عدد من القطاعات الحيوية".وشهد اللقاء "بحث مستجدات ، وأهميته الاقتصادية والتنموية للعراق وتركيا والمنطقة، إذ وجه الزيدي بوضع آلية واضحة لتمويل المشروع وتنفيذه، بما يضمن المباشرة بخطوات عملية وفق جداول زمنية محددة، لما يمثله من ركيزة استراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي والربط الإقليمي".من جانبه اكد وزير "اهتمام بلاده بمشروع ورغبتها في تنفيذ هذا المشروع بما يمتلكه من اهمية اقتصادية كبيرة، مبينا تطابق رؤية الجانبين في ضرورة الشروع بتنفيذ البنى التحتية الأساسية لهذا المشروع".