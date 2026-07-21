طلبة السادس الإعدادي يناشدون التربية بالإسراع في إعلان النتائج

وقال عدد من الطلبة، في أحاديث لـ ، إنهم يطالبون الوزارة بالإسراع في إعلان النتائج وإنهاء حالة الانتظار، لاسيما مع ارتباط النتائج بإجراءات التقديم إلى الجامعات والتخطيط للمرحلة الدراسية المقبلة.ويترقب آلاف الطلبة في عموم إعلان نتائج السادس الإعدادي للدور الأول، خاصة مع تحدث بعض المصادر عن اكتمال النتائج "منذ يوم السبت" الماضي.