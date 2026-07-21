توصيات عليا تخص حركة المرور والنقل خلال الزيارة الاربعينية

وقالت للزيارات المليونية في بيان ورد لـ ، ان "نائب ورئيس اللجنة العليا للزيارات المليونية الفريق أول الركن ، حضر، المؤتمر التخصصي الذي عُقد اليوم الثلاثاء في مبنى الحكومة المحلية لمحافظة ، لمناقشة تطبيق الخطط الخاصة بالمرور ونقل وحركة الزائرين والتفويج العكسي لهم، بحضور عدد من المحافظين وممثلي الوزارات المرتبطة وقادة المحاور من وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة ، وعدد من مدراء المرور في المحافظات ذات العلاقة".وأكد رئيس اللجنة العليا للزيارات المليونية خلال المؤتمر جملةً من الموضوعات المهمة فيما يتعلق بالجهد المروري والخدمي، مشدداً على أن "ملف النقل يمثل أكبر التحديات التي تواجه القوات الأمنية، مما يتطلب أن تكون عمليات النقل بمستوى الطموح، ولا سيما في خطة التفويج العكسي".وشدد "على تسهيل مرور المركبات إلى بانسيابية عالية، وعدم قطع مداخل كربلاء المقدسة"، موجها "بزيادة أعداد المركبات المخصصة للنقل على محور (النجف - كربلاء) بسبب الكثافة المتوقعة".وعلى الصعيد الأمني واللوجستي، أكد المحمداوي على "ضرورة الحفاظ على انسيابية الحركة في مدينة كربلاء المقدسة، والاهتمام الكبير بتطبيق خطة التفويج العكسي لتأمين وإدارة حركة إرجاع الزائرين إلى مناطقهم بسلامة وانسيابية".