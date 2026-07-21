هيئة الإعلام والاتصالات تمثل العراق في اجتماع عربي بالقاهرة لتنظيم المؤثرين والأمن السيبراني للمنصات

وذكر بيان للهيئة، ان "وفد ضم كلا من مدير دائرة التنظيم الإعلامي جادر الجادر ومدير ، وذلك ضمن الاجتماع الذي عقدته بتاريخ الحادي والعشرين من تموز 2026".وتناول الاجتماع "جملة من الملفات أبرزها متابعة تنفيذ توصيات الدورة السابقة للجنة، فضلا عن مناقشة إعداد قانون عربي استرشادي موحد لتنظيم الإعلام الرقمي وإطار قانوني لتنظيم عمل المؤثرين وصناع المحتوى".وعلى صعيد آخر، ناقش المجتمعون ملف الأمن السيبراني وحماية المواقع والمنصات العربية من الاختراقات، إلى جانب برنامج تدريبي متقدم بعنوان الإعلام في عصر تستضيفه