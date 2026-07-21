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مدير عام في الإعمار يحصل على براءة اختراع لنظام ذكي لرصد الجسور
محليات
2026-07-21 | 07:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
316 شوهد
السومرية نيوز
ـ محلي
أعلن وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة وكالةً،
فؤاد حسين
، اليوم الثلاثاء، تسليم براءة اختراع لمدير عام طور نظاما ذكيا لرصد الجسور والكشف المبكر عن التشوهات الإنشائية.
وذكرت الوزارة، في بيان ورد إلى
السومرية نيوز
، أن "الوزير سلم مدير عام
المديرية العامة
للمجاري،
عماد توفيق
آل
ميرزا
، براءة اختراع باسم الوزارة من
الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية".
وتابعت أن "براءة الاختراع حملت عنوان: (تصميم وتصنيع نظام ذكي متعدد المحاور للرصد الجيوديناميكي والكشف المبكر عن التشوهات الإنشائية في الجسور باستخدام المعالجة الفورية والنقل السحابي للبيانات)".
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