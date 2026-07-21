مدير عام في الإعمار يحصل على براءة اختراع لنظام ذكي لرصد الجسور

وذكرت الوزارة، في بيان ورد إلى ، أن "الوزير سلم مدير عام للمجاري، آل ، براءة اختراع باسم الوزارة من للتقييس والسيطرة النوعية".وتابعت أن "براءة الاختراع حملت عنوان: (تصميم وتصنيع نظام ذكي متعدد المحاور للرصد الجيوديناميكي والكشف المبكر عن التشوهات الإنشائية في الجسور باستخدام المعالجة الفورية والنقل السحابي للبيانات)".