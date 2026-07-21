تحركات نيابية مع وزير الصحة لحسم ملف تعيين خريجي المجموعة الطبية

وذكرت اللجنة في تصريح تابعته ، ان "الاجتماع شهد بحث ملف تعيين خريجي الأعوام (2023 و2024 و2025)، وموقف توفير الأدوية وتمويل لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا)، إضافة إلى تمويل الموازنة التشغيلية لدوائر في والمحافظات".وتابع أن "الاجتماع شهد مناقشة تعديل رقم (10) لسنة 1983، وتعديل قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000، إلى جانب تعديل رقم (22) لسنة 2020".