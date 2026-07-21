كل المحافظات العراقية بالموجة الاربعينية.. حرارة مرتفعة لا تصل الى نصف درجة الغليان

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إن "غداً الأربعاء سيكون الطقس صحواً على العموم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في ".وأضافت، أن "يوم الخميس سيكون الطقس صحواً على العموم مع تواجد بعض الغيوم في الأقسام الشرقية من المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مشيرة الى ان "يومي الجمعة والسبت سيكون الطقس فيهما صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".