استقالة مدير الامن السيبراني في وزارة الداخلية

قدم مدير الامن السيبراني في العميد حسن استقالته من منصبه.

وقال في بيان، "بعد مسيرة مهنية حافلة بالعطاء والتحديات في خدمة وطننا الغالي، ينتهي دوري رسمياً في السيبراني بوزارة الداخلية، أختتم اليوم هذه المرحلة بقلب يملؤه الفخر والاعتزاز بما حققناه سوياً من إنجازات استراتيجية وعملياتية وقانونية، ساهمت بشكل مباشر في إرساء دعائم فضاء سيبراني عراقي آمن وموثوق".

وأضاف "أجد لزاماً عليّ وأنا أطوي هذه الصفحة المهنية، أن أتوجه بأسمى عبارات الشكر، والامتنان، والتقدير العالي لكل الشرفاء، والمخلصين، والأصدقاء، والزملاء الذين وقفوا معنا بصدق وثبات في محنتنا، وكانوا خير سند لنا، وسعوا بكل ما أوتوا من نبل وعزم لرفع الظلم عنا وإحقاق الحق".



وتابع العميد في بيانه "كما وأتقدم بخالص الشكر والامتنان لوزير الداخلية ، ولمعظم الزملاء والضباط والمنتسبين الذين كانوا نعم السند في تحقيق هذه النجاحات"، مضيفا "أترك موقعي اليوم وعسى ان تستمر المديرية في تأدية رسالتها الوطنية بكفاءة واقتدار لحماية ".