استعدادات مكثفة في الولايات المتحدة تسبق انطلاق المؤتمر الاستثماري العراقي - الأميركي

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز فرص الاستثمار، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي، واستقطاب الشركات الأميركية للمساهمة في تنفيذ مشاريع استراتيجية داخل ، في إطار توسيع الشراكة الاقتصادية بين وواشنطن.ويوم الاثنين الماضي، بدأ رئيس علي فالح زيارة رسمية إلى الأميركية، على رأس وفد رسمي رفيع في أول زيارة خارجية له منذ تشكيل الحكومة".الزيارة التي جاءت بدعوة من الرئيس الأميركي ، تهدف إلى تطوير مسار العلاقات العراقية الأميركية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية والتنموية واستقطاب الاستثمارات وتوسيع مساهمة الشركات الأميركية في تنفيذ مشاريع البنى التحتية، فضلاً عن تطوير قطاعات الطاقة والنفط والغاز، ورفع القدرات الوطنية في إنتاج المشتقات النفطية والصناعات البتروكيمياوية، ودعم القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في تنويع .