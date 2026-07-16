خاص لـ السومرية.. لجنة برلمانية توصي بإقالة قائد القوة البحرية على خلفية حادثة الصيادين

وقال السيد، في تصريح خاص لـ ، إن "التوصية جاءت بعد استضافة اللجنة قائد القوة البحرية، وقائد المنطقة الرابعة لحرس الحدود، ومدير استخبارات البحرية، وآمر لواء ، وقائد قاعدة البحرية".وأضاف أن "اللجنة استمعت أيضاً إلى عائلة الصياد الشهيد وعوائل الصيادين المصابين، ضمن إجراءاتها للتحقيق في ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات".وكانت والدفاع النيابية قد وجهت دعوة إلى قائد القوة البحرية لحضور اجتماع اليوم الخميس؛ لمناقشة حادثة تعرض زورق صيد عراقي لإطلاق نار من قبل خفر السواحل واحتجاز طاقمه في الحدودية.وبحسب وثيقة صادرة عن اللجنة، فإن الاجتماع هدفه الوقوف على ملابسات تعرض زورق صيد عراقي لإطلاق نار واحتجاز طاقمه من قبل خفر السواحل الكويتي، وما أسفر عنه الحادث من استشهاد الصياد نجم وإصابة زميله، وذلك بتاريخ 4 تموز 2026.