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خاص لـ السومرية.. لجنة برلمانية توصي بإقالة قائد القوة البحرية على خلفية حادثة الصيادين
أمن
2026-07-16 | 10:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
534 شوهد
أفاد عضو
لجنة الأمن
والدفاع النيابية محمود فالح السيد، اليوم الخميس، بأن اللجنة أوصت بإقالة قائد القوة البحرية الفريق الركن مازن كبيان، على خلفية حادثة الصيادين والتجاوزات
الكويتية
، بعد ثبوت وجود تقصير في حماية الصيادين داخل المياه الإقليمية العراقية.
وقال السيد، في تصريح خاص لـ
السومرية
، إن "التوصية جاءت بعد استضافة اللجنة قائد القوة البحرية، وقائد المنطقة الرابعة لحرس الحدود، ومدير استخبارات البحرية، وآمر لواء
خفر السواحل
، وقائد قاعدة
أم قصر
البحرية".
وأضاف أن "اللجنة استمعت أيضاً إلى عائلة الصياد الشهيد
نجم عبد الله
التميمي
وعوائل الصيادين المصابين، ضمن إجراءاتها للتحقيق في ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات".
وكانت
لجنة الأمن
والدفاع النيابية قد وجهت دعوة إلى قائد القوة البحرية لحضور اجتماع اليوم الخميس؛ لمناقشة حادثة تعرض زورق صيد عراقي لإطلاق نار من قبل خفر السواحل
الكويتي
واحتجاز طاقمه في
المنطقة البحرية
الحدودية.
وبحسب وثيقة صادرة عن اللجنة، فإن الاجتماع هدفه الوقوف على ملابسات تعرض زورق صيد عراقي لإطلاق نار واحتجاز طاقمه من قبل خفر السواحل الكويتي، وما أسفر عنه الحادث من استشهاد الصياد نجم
عبد الله خالد
وإصابة زميله، وذلك بتاريخ 4 تموز 2026.
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