الوائلي: إجراءات قانونية بحق متورطين بعملية تهريب عبر صهريج نفط إلى سوريا

وذكر بيان للمنافذ، ان الوائلي "باشر مساء أمس الخميس، إجراءات التقييم الميداني في منفذ الحدودي، وذلك على خلفية العملية الأمنية التي أعلنت عنها للمنافذ والكمارك السورية والتي أسفرت عن إحباط محاولة تهريب داخل أحد صهاريج نقل النفط المتجهة إلى مدينة بانياس في الأراضي السورية".وأضاف البيان، انه "فور وصوله إلى المنفذ، تمت المباشرة بتدقيق جميع الإجراءات الأمنية والفنية المتبعة، وتحديد المسؤوليات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تقصيره أو تورطه".وأكد رئيس الهيئة أن "المنافذ الحدودية تمثل خط الدفاع الأول عن أمن ، مشدداً على ضرورة رفع مستوى اليقظة الأمنية وتعزيز الجهدين الاستخباري والفني، وعدم التهاون مع أي محاولة تهريب أو المساس بأمن البلاد واستقرارها لان الهدف من افتتاح المنفذ هو الانفتاح الاقتصادي مع دول الجوار بما يعزز العلاقات الاقتصادية ويعود بالمنفعة للبلدين".وأشار الوائلي إلى أن "هيئة المنافذ الحدودية ماضية في تنفيذ توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبالتنسيق مع المختصة، لضمان إحكام السيطرة على المنافذ ومنع أي خروقات تهدد والمنطقة".ولفت إلى "ضرورة التنسيق والتكامل مع المنافذ السورية عن طريق ضباط الارتباط للتعاون في صد اي عمليات تهريب قد تحدث من السواق العراقيين او السوريين، وتسليمنا المتسبب في ذلك لإخضاعه للتحقيق بدلا من إطلاق سراحه دون تنسيق في وقت يشهد المنفذ خروج ما يقارب 2000 صهريج باليوم الواحد".