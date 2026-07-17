حكومة كردستان تدين الهجمات الإيرانية وتدعو بغداد والمجتمع الدولي للتحرك

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أدانت رئاسة ، اليوم الجمعة، الهجمات الإيرانية على أراضي الإقليم، ووصفتها بأنها "غير مبررة".

وقالت الرئاسة في بيان، "نُدين الهجمات غير المبررة التي تشنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على إقليم كوردستان، ونؤكد أن استمرارها من شأنه أن يُزعزع ويقوض استقرار المنطقة برمتها".



واضاف البيان، "في الوقت الذي نطالب فيه الجمهورية الإسلامية الإيرانية بوقف هذا التصعيد، فإننا ندعو الاتحادية والمجتمع الدولي إلى وضع حد لهذه الانتهاكات".