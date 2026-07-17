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100 صاروخ ومسيرة خلال 39 يوماً.. "كادحي كردستان" تكشف حجم الهجمات الإيرانية
أمن
2026-07-17 | 05:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
283 شوهد
السومرية نيوز
– أمن
في تصعيد أمني هو الأعنف من نوعه، أعلنت جمعية "كادحي كردستان" الإيرانية المعارضة، اليوم الجمعة (17 تموز 2026)، مقتل 9 من عناصرها في هجوم صاروخي إيراني "عنيف ومكثف" استهدف مقارها في محيط منطقة "زركويزله" بمحافظة
السليمانية
.
ونعت الجمعية في بيان رسمي التسعة وهم كل من: ياسين كيان بوور،
زكريا
فقيه حسن آغا،
سينا
صفري، أحمد محمودي،
فرهاد
قمري، رضا صادقي، كسرى
رحمن
نزاد، سياوان
نيكي
، وسروش نصري.
وأكدت الجمعية في بيانها أن هذا الهجوم يأتي ضمن سلسلة اعتداءات مستمرة، حيث تعرضت مقارها في
إقليم كردستان
لأكثر من 40 هجوماً خلال الـ 39 يوماً الماضية، استخدمت فيها القوات الإيرانية ما يزيد على 100 صاروخ وطائرة مسيرة.
من جهتها، أفادت مصادر ميدانية بأن فرق الإنقاذ واجهت صعوبات بالغة في انتشال جثامين الضحايا الذين سقطوا في المواقع الأولى للقصف، نظراً لوعورة المنطقة الجبلية ووقوع المقار والخيام المستهدفة داخل كهوف وتجاويف صخرية.
وفي تطور أمني متصل، أعلن
جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان
أن دفاعات
التحالف الدولي
بقيادة
الولايات المتحدة
نجحت في التصدي لهجوم جوي واسع على
مدينة أربيل
. وأكد البيان إسقاط 8 طائرات مسيرة مفخخة في سماء المدينة بين الساعة 04:19 و05:25 من صباح اليوم، دون تسجيل أي إصابات بشرية.
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جهاز مكافحة الإرهاب
محافظة السليمانية
الولايات المتحدة
التحالف الدولي
إقليم كردستان
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