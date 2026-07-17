100 صاروخ ومسيرة خلال 39 يوماً.. "كادحي كردستان" تكشف حجم الهجمات الإيرانية

ونعت الجمعية في بيان رسمي التسعة وهم كل من: ياسين كيان بوور، فقيه حسن آغا، صفري، أحمد محمودي، قمري، رضا صادقي، كسرى نزاد، سياوان ، وسروش نصري.وأكدت الجمعية في بيانها أن هذا الهجوم يأتي ضمن سلسلة اعتداءات مستمرة، حيث تعرضت مقارها في لأكثر من 40 هجوماً خلال الـ 39 يوماً الماضية، استخدمت فيها القوات الإيرانية ما يزيد على 100 صاروخ وطائرة مسيرة.من جهتها، أفادت مصادر ميدانية بأن فرق الإنقاذ واجهت صعوبات بالغة في انتشال جثامين الضحايا الذين سقطوا في المواقع الأولى للقصف، نظراً لوعورة المنطقة الجبلية ووقوع المقار والخيام المستهدفة داخل كهوف وتجاويف صخرية.وفي تطور أمني متصل، أعلن أن دفاعات بقيادة نجحت في التصدي لهجوم جوي واسع على . وأكد البيان إسقاط 8 طائرات مسيرة مفخخة في سماء المدينة بين الساعة 04:19 و05:25 من صباح اليوم، دون تسجيل أي إصابات بشرية.