كردستان تحت القصف: 8 قتلى بصواريخ باليستية وإسقاط 8 مسيرات مفخخة

– أمن



شهد ، صباح اليوم الجمعة (17 تموز 2026)، تصعيداً أمنياً خطيراً تمثل في هجمات صاروخية استهدفت مناطق بمحافظة ، بالتزامن مع تصدي الدفاعات الجوية لهجوم بطائرات مسيرة في ، وسط أجواء من التوتر الإقليمي المتصاعد بين وطهران.

هجمات : قصف باليستي وسقوط ضحايا

أعلنت مؤسسة أمن ، في بيان لها، أن ثلاث مناطق في تعرضت لهجوم بسبعة صواريخ عند الساعة 6:20 من صباح اليوم. أعلنت مؤسسة أمن ، في بيان لها، أن ثلاث مناطق في تعرضت لهجوم بسبعة صواريخ عند الساعة 6:20 من صباح اليوم.

وأوضحت المؤسسة أن الهجوم استهدف كلاً من:

قرية زرگويزلة: بأربعة صواريخ.

قرية قسردي: بصاروخ واحد.

منطقة تل كوباني (ناحية قرةداغ): بصاروخين.



وأكدت مصادر ميدانية أن القوات المسلحة الإيرانية هي من نفذت هذه الضربات باستخدام صواريخ باليستية استهدفت مقار "جمعية كادحي الإيرانية" المعارضة في منطقة "زركويزله". وأسفر القصف عن مقتل من مقاتلي الجمعية، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تواجه صعوبات بالغة في انتشال جثامينهم بسبب وقوعها داخل كهوف في منطقة جبلية وعرة.



: الدفاعات الجوية تُسقط "مسيرات مفخخة"

وفي تطور أمني متصل، أعلن أن منظومات الدفاع الجوي التابعة للتحالف الدولي بقيادة نجحت في التصدي لهجوم جوي واسع على .



وأوضح البيان أن الدفاعات الجوية أسقطت ثماني طائرات مسيرة مفخخة في سماء المدينة بين الساعة 04:19 والساعة 05:25 من صباح اليوم، مؤكداً عدم تسجيل أي إصابات بشرية جراء هذا الهجوم.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة تبادلاً عنيفاً للضربات العسكرية بين وطهران، ما يرفع المخاوف من اتساع رقعة النزاع وانعكاساته المباشرة على أمن واستقرار إقليم كردستان.