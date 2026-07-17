من هو "أبو محمد" الذي حكم عليه بالاعدام في نينوى؟

وقال الجهاز في بيان ورد لـ ، انه "بعملية أمنية نوعية، تمكن جهاز في من إلقاء القبض على الإرهابي المكنى بـ(أبو محمد)، المسؤول عن ورشة متنقلة لتدريع وتفخيخ العجلات المستخدمة في العمليات الإرهابية، وذلك بعد جهد استخباري ومتابعة ميدانية دقيقة واستحصال الموافقات القضائية اللازمة".وأضاف ان "التحقيقات أظهرت اعتراف المتهم بإدارته ورشة متخصصة بتدريع وتفخيخ العجلات لصالح التنظيمات الإرهابية، فضلاً عن تبنيه الفكر التكفيري"، موضحا انه "بعد استكمال الإجراءات القانونية، أصدر القضاء العراقي حكماً بالإعدام بحق المدان وفق أحكام جزاءً لجرائمه ودوره في دعم الأنشطة والتنظيمات الإرهابية".