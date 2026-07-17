مكافحة إرهاب الإقليم يعلن اسقاط 8 طائرات خلال ساعة

وقال الجهاز في بيان تابعته ، ان "قوات أسقطت ثماني طائرات مسيرة مفخخة في سماء ".وأضاف ان "ذلك تم في الفترة ما بين الساعة 04:19 و لساعة 05:25 من فجر اليوم، دون تسجيل أي إصابات بشرية".