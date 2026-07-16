المشتركة تعلن تشكيل لجنة عليا للتحقيق في عملية تهريب أسلحة عبر الحدود السورية

وذكرت القيادة في بيان أنه "بعد إحباط عملية تهريب أسلحة وصواريخ عبر الحدود العراقية نحو الأراضي السورية، نودّ الإيضاح أنه بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، تم تشكيل لجنة عليا من الجهات ذات العلاقة والمختصين للوقوف على تفاصيل هذا الموضوع بالكامل".وأضاف البيان أن "العمل جارٍ للتنسيق مع الجانب السوري لمعرفة جميع التفاصيل المتعلقة بهذه العملية، ومحاسبة المقصرين بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار الحدود المشتركة، ومنع أي محاولات لزعزعة ".