بالصورة والفيديو.. انفجارات في سماء أربيل

وقال المصدر لـ ، ان "منظومات الدفاع اعترضت اجسام طائرة في سماء ".وأضاف ان "هذه الاجسام يعتقد انها صواريخ او طائرات مسيرة حاولت استهداف مصالح أميركية في أربيل".